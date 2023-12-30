Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Luidmila
    что-то кажется, что сия дама где-то рядышком с "институтом еврейских жен"Вот и до Пескова ...
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В Казахстане полностью реабилитировали басмачей и боевиков Туркестанского легиона вермахта и частей СС

В Казахстане полностью реабилитировали басмачей и боевиков Туркестанского легиона вермахта и частей СС

Политнавигатор Государственная комиссия по окончательной реабилитации жертв политических репрессий, созданная членом КПСС и сыном партийного бонзы Касым-Жомартом Токаевым в ноябре 2020 года, провела окончательную реабилитацию 311 тысяч человек.

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