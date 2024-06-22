Кадры работы бойцов отряда спецназа «Вега» работающих FPV-дронами по противнику на Авдеевском направлении.
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Кадры работы бойцов отряда спецназа «Вега» работающих FPV-дронами по противнику на Авдеевском направлении.
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