Армия «Сима-ленда» в начале рабочего дня провела пивную йогу

Сотрудники компании «Сима-ленд» в Екатеринбурге устроили необычный перерыв в работе. Утром 6 октября они провели сеанс пивной йоги, в ходе которого сотни людей держали напиток в своих сильных руках и слушали спокойную музыку с закрытыми глазами.