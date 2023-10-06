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Свежие комментарии

Армия «Сима-ленда» в начале рабочего дня провела пивную йогу

Сотрудники компании «Сима-ленд» в Екатеринбурге устроили необычный перерыв в работе. Утром 6 октября они провели сеанс пивной йоги, в ходе которого сотни людей держали напиток в своих сильных руках и слушали спокойную музыку с закрытыми глазами.

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