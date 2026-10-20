В Испании из-за непогоды погибли по меньшей мере шесть человек, сообщает Antena 3. «Шторм «Адам» стал первым крупным штормом осени, и его прохождение через Средиземное море имело катастрофические последствия.
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