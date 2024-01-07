Специализированная ПСЧ Свердловской области – двукратный чемпион России

Специализированная пожарно-спасательная часть (СПСЧ) Главного управления МЧС России по Свердловской области второй раз стала победителем Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» в номинации «Лучшая Специализированная пожарно-спасательная часть».
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