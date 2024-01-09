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ВСУ изолируют Крым, сковав переброску резервов, и ударят по Белоруссии

ВСУ изолируют Крым, сковав переброску резервов, и ударят по Белоруссии

Эксперты из Белоруссии отмечают, что украинский режим может пойти на последнюю самоубийственную авантюру, попытавшись перерезать снабжение Крыма, а для отвлечения внимания ударить силами наземной группировки по территории Белоруссии.

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