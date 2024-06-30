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Писатель Иванов посоветовал почитать родителям "Колыбельную для брата"

Писатель Иванов посоветовал почитать родителям "Колыбельную для брата"

Эффективный метод расслабиться для родителей — хорошая книга. Чтобы отвлечься от рутины и наполниться приятными эмоциями, выбирайте легкую и ненавязчивую литературу, обладающую, в то же время, правильными смыслами.

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