Я проснулся серым утром. Комната была залита ровным желтым светом, будто от керосиновой лампы. Свет шел снизу, из окна, и ярче всего освещал бревенчатый потолок.
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К.ПАУСТОВСКИЙ - ВЕЛИКИЙ МАСТЕР ОПИСАНИЯ ПРИРОДЫ!!!!.
Замечательный рассказ об осени.Настоящая поэзия!!!Гимн наступающей осени!!!!