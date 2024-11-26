Офицер ВСУ заявил, что Украина может забыть о границах 2022 года: «Заставят подписать все что угодно»

КИЕВ, 26 ноября, ФедералПресс. Украинская дипломатия «доиграется» до того, что Запад просто усадит Киев за стол переговоров и заставит подписать все что угодно под угрозой прекращения поставок вооружений, без которых ВСУ уже через месяц будет нечем воевать.
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