Офицер ВСУ заявил, что Украина может забыть о границах 2022 года: «Заставят подписать все что угодно»

КИЕВ, 26 ноября, ФедералПресс. Украинская дипломатия «доиграется» до того, что Запад просто усадит Киев за стол переговоров и заставит подписать все что угодно под угрозой прекращения поставок вооружений, без которых ВСУ уже через месяц будет нечем воевать.