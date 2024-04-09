Путь к активной жизни: выбор электровелосипеда, скейтборда и рюкзака Юлия СавельеваВ современном мире, где большинство из нас проводит время за столом или перед экраном, активный образ жизни становится не просто желанием, а необходимостью.
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