11 января 2024 года в г. Бобруйске, под руководством начальника управления принудительного исполнения Александра Деревяго, состоялось совещание об итогах работы территориальных органов принудительного исполнения по Могилевской области.
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