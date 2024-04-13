«В тяжелом состоянии»: Юрий Куклачев перенес обширный инфаркт

Стало известно о состоянии артиста цирка Юрия Куклачева. Накануне его экстренно госпитализировали. Как сейчас себя чувствует знаменитый дрессировщик кошек — рассказал директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в своем Telegram-канале.
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