Как с высокой точностью в домашних условиях определить несущую способность грунта без лаборатории? Несложно и практично

Приветствую Вас, уважаемые гости и постоянные читатели моего блога. Не нужно сразу бросаться на фундамент, ведь он не первичен, и любое строительство должно начинаться всегда с проекта, в основе которого лежат исследования основания, то есть грунта, который залегает на месте будущей застройки.