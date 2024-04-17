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Как с высокой точностью в домашних условиях определить несущую способность грунта без лаборатории? Несложно и практично

Как с высокой точностью в домашних условиях определить несущую способность грунта без лаборатории? Несложно и практично

Приветствую Вас, уважаемые гости и постоянные читатели моего блога. Не нужно сразу бросаться на фундамент, ведь он не первичен, и любое строительство должно начинаться всегда с проекта, в основе которого лежат исследования основания, то есть грунта, который залегает на месте будущей застройки.

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