Ночной ливень.Просто выбраться из дома, пройтись по набережной в такую погоду. Бесцельно. Без встреч.
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Ночной ливень.Просто выбраться из дома, пройтись по набережной в такую погоду. Бесцельно. Без встреч.
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