ЕЦБ может повысить ставки раньше 2024 года – опрос Reuters

Согласно результатам опроса, проведенного Reuters среди 40 экономистов в период с 18 по 21 октября: ЕЦБ может пойти на повышение процентных ставок раньше 2024 года (как ожидалось в предыдущем прогнСогласно результатам опроса, проведенного Reuters среди 40 экономистов в период с 18 по 21 октября: ЕЦБ может пойти на повышение процентных ставок раньше 2024 года (как ожидалось в предыдущем прогнозе) Согласно консенсус-прогнозу, повышения ставок не следует ожидать раньше конца 2023 года Впрочем, 35 из 40 респондентов отметили вероятность того, что ЕЦБ может пойти на ужесточение раньше, чем ожидалось 18 из 24 опрошенных ожидают от ЕЦБ как минимум одно повышение ставки в 2024 году Почти две трети респондентов назвали в качестве главного фактора риска для еврозоны в течение ближайшего года более сильное, чем прогнозировалось, замедление экономики.