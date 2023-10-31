Врач Кочнева: поддержать психическое здоровье помогут магний и витамин B

У некоторых из-за недостатка света и увеличения выработки мелатонина могут наблюдаться симптомы сезонного аффективного расстройства: грусть, усталость, низкий уровень энергии, изменения аппетита (как правило, его повышение и тяга к углеводам), проблемы со сном и трудности с концентрацией внимания.