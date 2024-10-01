Дмитрий Рогозин: Если же дрогнем, начнем юлить, изворачиваться, лебезить, — нас ждет погибель

Вчера уже в ночь сразу несколько коллег, работавших со мной в Брюсселе, сообщили, передав без лишних подробностей, что теперь самый важный вопрос, который обсуждают в НАТО, звучит так: через сколько дней после появления на Украине войск натовских стран Россия применит по ним ядерное оружие.
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