Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 879 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ninikooo Митусова
    Весь табор- на урановые рудники, там им самое место.ЦЫГАНСКИЙ БАРОН П...
  • леонид рыбаков
    Англичанка гадит нам с 16 века и системно .А так как и не только нам. то послать послание А.О. на Лондон- половина зе...«Первый удар буде...
  • Евгений Алексеенко
    Полный бардак в стране!В Питере появилас...

Дмитрий Рогозин: Если же дрогнем, начнем юлить, изворачиваться, лебезить, — нас ждет погибель

Дмитрий Рогозин: Если же дрогнем, начнем юлить, изворачиваться, лебезить, — нас ждет погибель

Вчера уже в ночь сразу несколько коллег, работавших со мной в Брюсселе, сообщили, передав без лишних подробностей, что теперь самый важный вопрос, который обсуждают в НАТО, звучит так: через сколько дней после появления на Украине войск натовских стран Россия применит по ним ядерное оружие.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Догадин
Эх Дмитрий Дмитрий. А когда под твоим руководством убивали космическую отрасль, ты думал о погибели? Лицемеры х...уевы.
Ответить
15 час.
TG
Tamara Goncharuk
Балабол.
Ответить
13 час.
М
Мария
Что он предлагает? Лупить атомными бомбами по Украине?
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх