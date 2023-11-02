«КП»: Появились видео роскошной жизни обнищавшего олигарха Лобанова

Продолжает набирать обороты скандал вокруг семьи Андрея и Алисы Лобановых. В эфире программы Андрея Малахова создатель успешной империи игрушек обвинил жену в систематическом отравлении его различными препаратами, а также в завладении всем имуществом.
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