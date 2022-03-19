«В бешенстве», – как София Ротару разрушила брак Аллы Пугачёвой

Сейчас Алла Пугачёва счастлива в браке с Максимом Галкиным. Прежде чем обрести настоящее женское счастье Примадонна сменила четырёх мужей.
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