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Маск назвал победу Трампа на выборах необходимой для величия США

Маск назвал победу Трампа на выборах необходимой для величия США

Предприниматель и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск заявил 3 мая, что победа президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на выборах была важна, чтобы Америка оставалась великой и достигла больших высот.

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