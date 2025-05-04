Маск назвал победу Трампа на выборах необходимой для величия США

Предприниматель и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск заявил 3 мая, что победа президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на выборах была важна, чтобы Америка оставалась великой и достигла больших высот.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии