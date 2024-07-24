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Петербургский дневник

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Певица Лолита отреагировала на нападки за несоответствие традиционным ценностям

Она кричала, пытаясь успокоить пьяного зрителя Певица Лолита Милявская отреагировала на заявление депутата Госдумы Нины Останиной, которая потребовала проверить ее выступления на предмет соответствия традиционным ценностям.

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