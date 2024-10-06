О квадроберах и юродивых

После того, как в информационном пространстве появились сообщения о подготовке в Госдуме законопроекта о запрете пропаганды квадроберства и прочей деструктивной идеологии, на свет Божий снова повылазили юродивые, принявшиеся кривляться, глумиться и орать, что вот я тоже квадробер, ибо меня при СССР в детском саду наряжали в костюм зайчика.