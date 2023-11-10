Дрозд усомнился в шансах Штыркова победить Минеева

Российский боксер Григорий Дрозд назвал бойца Владимира Минеева фаворитом в бою с Иваном Штырковым.«Штырков в очередной раз выходом на бой докажет, что он смелый парень, поскольку шансов по кикбоксингу против Минеева я у него не вижу.