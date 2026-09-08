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Без обручальных колец и совместных снимков: 51-летний Марк Горобец и 19-летняя Александрина Олексюк спровоцировали слухи о расставании

Без обручальных колец и совместных снимков: 51-летний Марк Горобец и 19-летняя Александрина Олексюк спровоцировали слухи о расставании

Один из самых обсуждаемых союзов в российском кино, похоже, дал трещину. В светских кругах вовсю говорят о расставании 51-летнего режиссера Марка Горобца и 19-летней актрисы Александрины Олексюк.

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