Бут и Ярошенко рассказали, что показал масштабный обмен заключенными РФ и Запада

Масштабный обмен заключенными между РФ и государствами НАТО показывает, насколько Запад устремлен к цели подорвать устойчивое положение России путем репрессий в отношении россиян, которые находятся за рубежом.
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