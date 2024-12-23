Сотрудникам ЦТК грозит отправка на фронт при срыве плана по мобилизации

Сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) работают под угрозой отправки на фронт при невыполнении плана мобилизации, рассказал работник военкомата Ровенской области Украины, 23 декабря передает агентство ТСН.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии