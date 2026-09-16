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ФедералПресс

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«После него остается горелая земля»: почему все боятся БПЛА «Герань-5» и что он может

«После него остается горелая земля»: почему все боятся БПЛА «Герань-5» и что он может

Обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в комментарии для «ФедералПресс» раскрыл подробности о новейшем российском беспилотнике «Герань-5».

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