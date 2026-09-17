Саудовская лига представила новую стриминговую модель для футболистов и блогеров

Саудовская Про-лига анонсировала новую инициативу под названием Share and Earn, которая позволит футболистам и блогерам монетизировать свою аудиторию в социальных сетях, сообщает The Independent.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым