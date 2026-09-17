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Все о футболе

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Саудовская лига представила новую стриминговую модель для футболистов и блогеров

Саудовская Про-лига анонсировала новую инициативу под названием Share and Earn, которая позволит футболистам и блогерам монетизировать свою аудиторию в социальных сетях, сообщает The Independent.

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