📷⚡️OpenMANET: гражданская ячеистая сеть с функциями тактической осведомленности OpenMANET — открытый проект самоорганизующейся ячеистой радиосети (MANET) на базе Raspberry Pi и модулей Wi-Fi HaLow (802.
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