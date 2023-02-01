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За сутки в Челябинской области 103 человека заболело и два умерло от ковида

За сутки в Челябинской области 103 человека заболело и два умерло от ковида

После недолгого затишья цифры неуклонно ползут вверх. Всего один день понадобился коварному вирусу, чтобы перепрыгнуть отметку в сто заболевших.

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