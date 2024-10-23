Сергей Собянин рассказал об уникальном проекте «Серебряное наставничество»

Проект «Серебряное наставничество», который предоставляет возможность детям из московских центров помощи в семейном воспитании находить наставников среди участников программы «Московское долголетие», отмечает полтора года своего существования.
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