Отставной коммодор Королевского флота Британии Стив Джерми заявил, что заявления главы евродипломатии Каи Каллас о необходимости "разделить Россию" доказывают: Москва ведёт экзистенциальную борьбу за выживание.
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