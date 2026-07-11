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Британский военный предупредил: Европу ждёт суровое наказание за подготовку к войне с Россией

Британский военный предупредил: Европу ждёт суровое наказание за подготовку к войне с Россией

Отставной коммодор Королевского флота Британии Стив Джерми заявил, что заявления главы евродипломатии Каи Каллас о необходимости "разделить Россию" доказывают: Москва ведёт экзистенциальную борьбу за выживание.

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