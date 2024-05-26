К 2050 году продолжительность жизни увеличится на 5 лет Максим МорозовК 2050 году ожидается, что средняя продолжительность жизни человека увеличится почти на пять лет, как сообщает научный журнал «Ланцет».
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