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Тренер «Автомобилиста» Заварухин прокомментировал победу над СКА

Тренер «Автомобилиста» Заварухин прокомментировал победу над СКА

Накануне петербургский СКА проиграл «Автомобилисту» со счетом 2:3 в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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