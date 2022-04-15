Происшествия

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Автоинспекторы и родительский актив в Пермском крае провели мероприятие «Внимательный пешеход»

Автоинспекторы и родительский актив в Пермском крае провели мероприятие «Внимательный пешеход»

В ходе акции полицейские и представители «Родительского патруля» провели беседы со школьниками и обьяснили необходимость строгого соблюдения Правил дорожного движения.

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