Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Экс-нардеп Олейник считает, что спонсоры Киева могут требовать отставки Кулебы

Экс-нардеп Олейник считает, что спонсоры Киева могут требовать отставки Кулебы

Причиной возможной отставки главы МИД Украины Дмитрия Кулебы могут быть злоупотребления при назначении людей на посты в министерстве, а также возмущение западных спонсоров Киева наглостью украинских дипломатов.

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