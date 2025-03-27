Краски для волос призвали проверить на безопасность. Депутат Леонов обратился Роспотребнадзор

В Государственной думе призвали специалистов Роспотребнадзора проверить краски для волос.В Роспотребнадзор обратился депутат Госдумы Сергей Леонов с просьбой проверить на безопасности краски для волос от Schwarzkopf и Syoss.
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