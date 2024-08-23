Доходы федбюджета от сделок с иностранным бизнесом в 66 раз превысили план

С начала 2024 года в федеральный бюджет поступили 139,34 млрд рублей - доходов от взносов со сделок по продаже российских активов резидентами недружественных стран, что уже в 66 раз превышает прогноз по сборам на весь год.
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