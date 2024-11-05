Войны дронов: БПЛА против наземного робота в Харьковской области (ВИДЕО)

Противостояние дронов произошло в Харьковской области: наш БПЛА атаковал наземный дрон ВСУ. Операторы БПЛА танкового соединения группировки войск «Запад» в ходе ведения воздушной разведки обнаружили роботизированную платформу врага, предназначенную для установки противотанковых мин.
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