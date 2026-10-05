Психолог Талапина объяснила, почему возрастные кризисы неизбежны

Психолог и эксперт Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Екатерина Талапина рассказала «Вечерней Москве», что возрастной кризис является естественным сигналом психики о необходимости менять привычные способы жизни.
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