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Женя Искандарова спрятала сладости в баночках от пудры, но всё равно выбыла из «Звёзд в джунглях»

Женя Искандарова спрятала сладости в баночках от пудры, но всё равно выбыла из «Звёзд в джунглях»

Женя Искандарова задержалась в «Звёздах в джунглях. Суперсезон» ровно на два выпуска. Комедийная актриса выбыла из реалити, причём поводом стало не только проигранное испытание на вылет, но и грубое нарушение правил: пронесённый в лагерь тайник со сладостями.

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