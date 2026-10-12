Женя Искандарова спрятала сладости в баночках от пудры, но всё равно выбыла из «Звёзд в джунглях»

Женя Искандарова задержалась в «Звёздах в джунглях. Суперсезон» ровно на два выпуска. Комедийная актриса выбыла из реалити, причём поводом стало не только проигранное испытание на вылет, но и грубое нарушение правил: пронесённый в лагерь тайник со сладостями.