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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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США победили в медальном зачете чемпионата мира по фигурному катанию, Япония – 2-я, Канада – 3-я

Соревнования проходили в Монреале с 20 по 24 марта без участия российских спортсменов. Чемпионат мира по фигурному катанию-2024 Монреаль, Канада Медальный зачет Золото – серебро – бронза (всего) 1.

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