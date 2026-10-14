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Газета.ру

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Кличко обвинил власти Украины в проблемах с ПВО в Киеве

Кличко обвинил власти Украины в проблемах с ПВО в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко во время выступления в Верховной раде заочно обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, спросив, почему не работает противовоздушная оборона (ПВО) столицы и куда ушли миллиарды, выделенные на ее укрепление.

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