Кличко обвинил власти Украины в проблемах с ПВО в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко во время выступления в Верховной раде заочно обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, спросив, почему не работает противовоздушная оборона (ПВО) столицы и куда ушли миллиарды, выделенные на ее укрепление.