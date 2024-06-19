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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Газзаев о ЦСКА: «Клуб с большими традициями, но с не очень большими амбициями. Шуманского берут на перспективу, а нужны те, кто способен бороться за чемпионство» 

«Думаю, Шуманского берут на перспективу. Посмотрим, как он себя проявит. Что касается комплектования команды, то давайте откроем турнирную таблицу.

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