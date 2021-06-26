Индекс потребительских настроений в США вырос слабее ожиданий

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, поднялся в июне, по окончательной оценке, до 85,5 пункта с майского уровня в 82,9 пункта.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, поднялся в июне, по окончательной оценке, до 85,5 пункта с майского уровня в 82,9 пункта.
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