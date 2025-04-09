«Пересидим ультиматумы Трампа. Военную машину уже не остановить» – нацист Шкиль

И Европа, и США в ближайшее время будут только наращивать свои военные производства. Об этом на телеканале «Прямой» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-лидер запрещенной группировки УНА-УНСО Андрей Шкиль, который сейчас живет во Франции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».