«Пересидим ультиматумы Трампа. Военную машину уже не остановить» – нацист Шкиль

И Европа, и США в ближайшее время будут только наращивать свои военные производства. Об этом на телеканале «Прямой» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-лидер запрещенной группировки УНА-УНСО Андрей Шкиль, который сейчас живет во Франции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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