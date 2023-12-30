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Антонов: Реакция США на удары ВКС РФ в Украине говорит об эффективности СВО

Антонов: Реакция США на удары ВКС РФ в Украине говорит об эффективности СВО

Российский посол в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов сообщил, что заявления американской администрации в свете недавних ударов ВКС РФ по военной инфраструктуре Киева демонстрируют эффективность СВО.

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