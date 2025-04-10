Военный корреспондент Александр Сладков назвал Россию страной возможностей после отправки в космос на корабле «Союз МС-27» Алексея Зубрицкого, который до 2014 года был летчиком Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии