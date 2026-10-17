Keri Russell was at her best when Kate Wyler was at her least diplomatic this season on The Diplomat - see why she's TVLine's Performer of the Week.
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