FPV-дроны уничтожили укрывшихся в траншеях ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении спецоперации находящихся в укрытиях на позициях украинских боевиков уничтожили расчеты «Гиацинт-Б» 1-го Армейского корпуса группировки войск «Юг» во взаимодействии с операторами FPV-дронов.
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