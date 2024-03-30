Страна и люди
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Страна и люди

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FPV-дроны уничтожили укрывшихся в траншеях ВСУ на Донецком направлении

FPV-дроны уничтожили укрывшихся в траншеях ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении спецоперации находящихся в укрытиях на позициях украинских боевиков уничтожили расчеты «Гиацинт-Б» 1-го Армейского корпуса группировки войск «Юг» во взаимодействии с операторами FPV-дронов.

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